МЧС Крыма за сутки спасло 11 человек

Сотрудники крымского МЧС за сутки спасли в море у берегов Ялты и Коктебеля 11 человек. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«В 20.25 накануне вечером поступил звонок о происшествии на воде в районе Коктебеля. Группу молодых людей из пяти человек возрастом 19-20 лет на катамаране течением уносило в открытое море. Самостоятельно доплыть до берега и преодолеть расстояние около 800 метров они не могли. Группа спасателей на гидроцикле Yamaha оказала помощь молодым людям. Все пять человек оперативно были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в минувшие сутки еще шесть человек были спасены в акватории Ялты. В районе поселка Понизовка в 150 метрах от берега у парусной моторной яхты произошел разрыв троса руля. На борту плавсредства находилось шесть человек.

«Сообщение о случившемся поступило к спасателям в 22.34. К месту происшествия немедленно был направлен катер СКК «Мрия» RUMB-1, Ялтинское отделение государственной инспекции маломерных судов ГУ МЧС России по Республике Крым. Парусная моторная яхта была взята на буксир и доставлена на базу ССК «Мрия». Спасенные туристы в медицинской помощи не нуждались», – добавили в МЧС.

По данным Инспекции по маломерным судам, с начала года на полуострове произошло 39 происшествий на воде.





Суббота, 10 августа 2019 г. 5

Источник: Портал Информер