МЧС Крыма предупреждает автовладельцев о гололедице

МЧС Крыма предупредило автомобилистов о возможных изменениях погоды и образовании гололедицы на отдельных участках дорог. Глава МЧС республики Сергей Шахов призвал водителей соблюдать меры безопасности, сообщила пресс-служба министерства.

«Согласно прогнозам, на отдельных участках дорог возможна гололедица, особенно в ночное и утреннее время. Днем местами небольшой дождь, в горах со снегом. Существует угроза происшествий, связанных с нарушением транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП или осложненных условий для движения транспорта, особенно в низинных участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах», — сказал Шахов.

Автомобилистам необходимо предусмотреть все возможные негативные ситуации и быть предельно внимательными и осторожными.

«МЧС Республики Крым призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах», – подчеркнул Шахов.







Суббота, 4 января 2020 г. 103

Источник: Портал Информер