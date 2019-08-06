МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

Сильные ливни, гроза и шквальный ветер ожидаются 6 августа на территории Крымского полуострова. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 6 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении МЧС.

В МЧС посоветовали соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок и линий электропередачи и не находиться вблизи крупных деревьев.





Вторник, 6 августа 2019 г. 20

Источник: Портал Информер