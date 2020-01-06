МЧС предупреждает: в Севастополе ожидается усиление ветра

6 января 2020     16
МЧС предупреждает: в Севастополе ожидается усиление ветра

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 января в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий, связанное преимущественно с усилением ветра.

7 января в Севастополе облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 0°С, днём 1-3°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП. Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, а также нарушения планового функционирования аэропортов и вертолётных площадок.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте. Номер службы спасения – 101!



Понедельник, 6 января 2020 г. 386

Источник: Портал Информер

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