МЧС Севастополя предупреждает об ухудшении погоды

23 января 2020     14
МЧС Севастополя предупреждает об ухудшении погоды

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24-го на территории Севастополя ожидаются: дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15–20 м/с.

По прогнозу на 23-24 января:

Облачно. Ночью – небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Днём мокрый снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП, возникновения ДТП, заторов – особенно на пониженных участках местности, затяжных спусках и опасных поворотах.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, нарушения планового функционирования аэропорта и вертолётных площадок.Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте.

 

Номер службы спасения – 101!



Четверг, 23 января 2020 г. 226

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В российском интернате вскрылись изнасилования и наркомания
В российском интернате вскрылись изнасилования и наркомания

В Бурятии суд арестовал 18-летнего воспитанника Галтайской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, обвиняемого в изнасиловании двух несовершеннолетних учениц этого же образовательного …


МЧС Севастополя предупреждает об ухудшении погоды
МЧС Севастополя предупреждает об ухудшении погоды

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 …


Почему севастопольские депутаты отмалчиваться по вопросу будущих изменений в Конституцию?
Почему севастопольские депутаты отмалчиваться по вопросу будущих изменений в Конституцию?

Сегодня, 23 января, Государственная дума в третьем (окончательном) чтении примет законопроект, которым вносятся поправки в Федеральный закон «О безопасности», которыми предполагается введение в структуре Совбеза …


В Севастополе проходит отбор школьников на всероссийские соревнования по мини-футболу
В Севастополе проходит отбор школьников на всероссийские соревнования по мини-футболу

В Севастополе проходят финальные матчи регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу среди школ. В этом году проект отмечает юбилей – …


В Севастополе в 2019 году ни один ребенок не погиб в ДТП
В Севастополе в 2019 году ни один ребенок не погиб в ДТП

Об этом в интервью “Вести ФМ – Севастополь” рассказала начальник отдела организационно аналитической работы и пропаганды безопасности дородного движения управления …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты