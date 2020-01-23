МЧС Севастополя предупреждает об ухудшении погоды

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронта в течение суток 23 января и ночью 24-го на территории Севастополя ожидаются: дождь, мокрый снег, усиление ветра до 15–20 м/с.

По прогнозу на 23-24 января:

Облачно. Ночью – небольшие осадки – дождь, мокрый снег. Днём мокрый снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4°С.

Существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП, возникновения ДТП, заторов – особенно на пониженных участках местности, затяжных спусках и опасных поворотах.

Возможны перебои в работе катерного сообщения между центром и Северной стороной города, нарушения планового функционирования аэропорта и вертолётных площадок.Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП. Также следует избегать дальних поездок за пределы города на автомобиле.

Во избежание чрезвычайной ситуации особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

При возникновении чрезвычайной ситуации не паникуйте.

Номер службы спасения – 101!







Четверг, 23 января 2020 г. 226

Источник: Портал Информер