МЧС спасли пассажиров лодки, которая заглохла возле «Аквамарина»

За прошлую неделю в Севастополе произошло одно происшествие на воде. Лодка заглохла недалеко от побережья пляжа, понадобилась помощь спасателей, чтобы эвакуировать людей и отогнать к причалу судно. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города рассказал и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалый.

«7 августа в акватории пляжа «Аквамарин» в 1,5 милях от берега маломерное судно потеряло ход. Силами Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты была произведена буксировка судна, спасено шесть человек», – сообщил он.

Беспалый добавил, что в целом количество несчастных случаев на воде в регионе такое же, как в прошлом году. Спасённых стало меньше на восемь человек, число погибших увеличилось на три.





Вторник, 13 августа 2019 г. 39

Источник: Портал Информер