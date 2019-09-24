Мэра российского города после отставки нашли с огнестрельным ранением

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин был найден с огнестрельным ранением в грудь в собственном доме. Напомним, 23 сентября местная дума удовлетворила его заявление о досрочной отставке.

По информации телеграм-канала Mash, Фомин пытался совершить суицид. Рядом с ним было найдено ружье. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«За его жизнь сейчас борются врачи», — говорится в сообщении.

Следователи по факту происшествия начали проверку.

«Мужчину после попытки суицида обнаружили в его доме. Сейчас он находится в реанимации», — рассказали порталу 63.ru в СУ СКР по Самарской области.

По информации источников издания, у Фомина была болезнь сердца, ранее он перенес несколько операций.

Владимир Фомин написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. На информационном портале городского округа Новокуйбышевск указывается, что сейчас исполняет обязанности главы города Виталий Румянцев.

Бывший гендиректор Новокуйбышевского завода масел и присадок Владимир Фомин был утвержден главой города 4 декабря 2018 года.





Вторник, 24 сентября 2019 г. 546

Источник: Портал Информер