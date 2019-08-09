Мэра Туапсе обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге

В отношении мэра города Туапсе Владимира Зверева возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Мэра подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Зверева задержали. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в мае 2019 года глава города вынес постановление о передаче предпринимателю в аренду на 49 лет участка земли в Туапсе.

Сумма платежей была занижена. Ущерб бюджету оценивается в 23 миллиона рублей.





Пятница, 9 августа 2019 г. 657

Источник: Портал Информер