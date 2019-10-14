Мэр Абакана погиб в ДТП (ВИДЕО)

14 октября мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб в ДТП, которое произошло в Красноярском крае.

О гибели мэра сообщается на сайте правительства Республики Хакасия.«Сегодня Хакасия понесла невосполнимую утрату. От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования. Мужества и сил родным и близким», — заявил глава региона Валентин Коновалов.

Известно, что ДТП произошло на трассе Р-257 в районе Минусинска.

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Булакин, находясь за рулём личного автомобиля Ford Explorer, не справился с управлением, машина вылетела с трассы и врезалась в дерево. Мэр Абакана погиб на месте.

Источник «Интерфакса» уточнил, что утром 14 октября Булакин принял участие в открытии в Абакане лицея, а затем выехал в Красноярский край. 66-летний чиновник возглавлял столицу Хакасии с 1995 года.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 399

Источник: Портал Информер