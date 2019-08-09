Наблюдатели на выборы в Севастополь не приедут

9 августа 2019     6
Наблюдатели на выборы в Севастополь не приедут

В Севастополь не приедут общественные наблюдатели из других регионов России, а также из иностранных государств. Об этом СМИ сообщил председатель Избиркома Севастополя Сергей Даниленко.

«У нас общественного наблюдения за выборами в Севастополе не может быть. Потому что в соответствии с нашим законом Общественная палата России не наделена правом направлять нам наблюдателей. Федеральный закон предусматривает, что такое «наделение» может быть предусмотрено в региональном законе. К сожалению, в нашем законе этого не предусмотрено», – сказал Даниленко.

По его словам, тема общественных наблюдателей за выборами в Севастополе до сих пор не решена, и сейчас по этому вопросу продолжаются переговоры и с представителями Общественной палаты Севастополя, и с представителями правительства региона.

«В Федеральном законе сказано, что направлять общественных наблюдателей может общественная палата региона и Общественная палата РФ, если это предусмотрено в региональном законе. Но Общественная палата Севастополя никого никуда не может направить, потому что она недееспособна на сегодняшний момент. Им нужно собраться, избрать председателя, чтобы принимать решения», – сказал Сергей Даниленко.


Пятница, 9 августа 2019 г. 2691

Источник: Портал Информер

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