Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире

2 октября 2019     11
Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез одержала победу в конкурсе “Мисс бум-бум”, в котором состязались обладательницы самых красивых ягодиц.

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. На втором месте – француженка Райане Лауре Соуза, а на третьем – Джессика Лопес из Великобритании.

В 2019 году соревнование впервые вышло на международный уровень. До этого момента оно проходило в Бразилии, но сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии.

Кортез уже выигрывала в конкурсе “Мисс бум-бум” в 2015 году.


Среда, 2 октября 2019 г. 69

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире
Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез одержала победу в конкурсе “Мисс бум-бум”, в котором состязались обладательницы самых красивых ягодиц. Конкурс завершился …


В Крыму проживают гномы, тавры, скифы и эльфы
В Крыму проживают гномы, тавры, скифы и эльфы

Во время предыдущей переписи населения РК в 2014 году в пункте «национальность» местные жители указывали, что они гномы, тавры, скифы …


Почему затянулся ремонт ул
Почему затянулся ремонт ул. Лизы Чайкиной, выяснял спикер Заксобрания

Владимир Немцев в качестве председателя Законодательного собрания и сопредседателя ОНФ в Севастополе сегодня проконтролировал ход ремонта улицы Лизы Чайкиной. Подрядчик …


В сквере Астана Кесаева появился фрагмент скалы с малой родины подводника
В сквере Астана Кесаева появился фрагмент скалы с малой родины подводника

Сегодня в сквере Астана Кесаева побывал Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания – он решил лично проконтролировать реконструкцию зеленой зоны. Работы …


Смертоносная битва кота Васьки с метровой змеей попала на видео
Смертоносная битва кота Васьки с метровой змеей попала на видео

Бушующий мир / Telegram В Советском районе Волгограда бродячий кот по кличке Васька придушил сбежавшую из контактного зоопарка змею рода …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты