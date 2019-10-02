Названо имя обладательницы самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез одержала победу в конкурсе “Мисс бум-бум”, в котором состязались обладательницы самых красивых ягодиц.

Конкурс завершился в понедельник в Мехико. На втором месте – француженка Райане Лауре Соуза, а на третьем – Джессика Лопес из Великобритании.

В 2019 году соревнование впервые вышло на международный уровень. До этого момента оно проходило в Бразилии, но сейчас в нем также поучаствовали модели из Великобритании, США, Канады, Германии, Франции, Испании, Португалии, Мексики и Австралии.

Кортез уже выигрывала в конкурсе “Мисс бум-бум” в 2015 году.





Среда, 2 октября 2019 г. 69

Источник: Портал Информер