Названо количество туристов, которые посетили Крым с начала 2019 года

Крым принял с января по сентябрь 2019 года 6,6 млн туристов. Как информируетт пресс-служба министерства курортов и туризма республики, данные показатели превышают прошлогодние на 10%.«За январь – сентябрь 2019 года в Крыму отдохнули 6,6 млн туристов, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года. Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих 28% прибыли авиатранспортом; 57% – по Крымскому мосту; 15% – прибыли через государственную границу РФ на участке: «Армянск», «Джанкой», «Перекоп», – сообщили в минкурортов.Глава министерства Вадим Волченко подчеркнул, что согласно результатам соцопроса, в котором участвовали более 6 тыс туристов, у 95% гостей ожидания от отдыха оправдались. 90% хотят снова вернуться отдыхать в Крым.

«Это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод «почивать на лаврах». Для нас первостепенными остаются вопросы улучшения качества сервисного обслуживания, адекватного ценообразования и востребованности Крыма в сезон оздоровления – осенне-весенний период прекрасно подходят для этого», – подытожил Волченко.





Среда, 2 октября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер