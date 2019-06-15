Названы российские города, в которых появится 5G

Первыми городами России, где запустят коммерческие сети нового поколения 5G, станут Москва, Санкт-Петербург и Казань. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Во время своего выступления на VI российско-китайском ЭКСПО Акимов отметил, что на данный момент решается самый существенный вопрос запуска 5G.

От его решения будет зависеть конечная стоимость связи и условия присутствия игроков на рынке — речь идет о выборе частотами, частотного диапазона и конверсии частотного спектра.

«Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть — это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам с одной стороны соответствовать мировой повестке, но и что важно, обеспечить локализацию решений в России, и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно», — заявил Акимов.

Он добавил, что в строительстве сетей связи пятого поколения будет задействован весть потенциал России, который есть сейчас и который создадут в течение двух последующих лет.