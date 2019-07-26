Названы самые дешевые для отдыха курортные поселки Крыма

26 июля 2019     17
Названы самые дешевые для отдыха курортные поселки Крыма

В ТОП курортов Крыма, популярных для самого бюджетного отдыха в последнем месяце лета, входят поселки Угловое, Стерегущее, Прибрежное, Кипарисное, Уютное, Межводное, Черноморское, Новоотрадное, Малореченское и Солнечногорское. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Возглавляет рейтинг недорогих курортов на август – Угловое в Бахчисарайском районе. Там в сутки можно снять жилье за 1200 рублей. 

Самые дорогие из бюджетных вариантов отдыха в августе поселки Уютное в Сакском районе — здесь туристы заплатят 1959 рублей в сутки, Солнечногорское в Алуштинском районе — стоимость проживания 1871 рубль в сутки, Малореченское в Алуштинском районе — сутки обойдутся отдыхающим в 1846 рублей. 

Поселок Стерегущее в Бакальской бухте Каркинитского залива стоимость проживания 1443 рубля в сутки, в Прибрежном Сакского района — 1559 рублей в сутки,В поселке Черноморское на Тарханкутском полуострове — сутки стоят 1662 рубля, в Новоотрадном в Казантипском заливе Азовского моря — 1671 рубль в сутки, в поселке Кипарисное в Алуштинском районе — туристы заплатят 1780 рублей в сутки.


Пятница, 26 июля 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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Названы самые дешевые для отдыха курортные поселки Крыма

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