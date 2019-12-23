Названы самые любимые телепередачи россиян

23 декабря 2019     13
Названы самые любимые телепередачи россиян

Самыми любимыми россиянами телепередачи — это выходящие на Первом канале шоу «Мужское и Женское» и «Поле чудес». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Mediascope по заказу Минкомсвязи России.

В числе самых любимых россияне также назвали программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», Comedy Club на ТНТ и «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Кроме того, опрошенные выделили такие передачи, как «Новости», «Спорт» и «60 минут».

У молодежи (от 16 до 24 лет) самой любимой программой стало шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, на втором месте — «Орел и решка» на телеканале «Пятница!», на третьем — шоу Comedy Club.

 

У зрителей 25-34 лет наиболее популярным оказался проект Comedy Club, за ним следует серия программ ведущего Игоря Прокопенко на РЕН ТВ и КВН на Первом канале. У тех, кому от 35 до 44 лет, самыми любимыми стали Comedy Club, КВН и Спорт.

Ранее в декабре аналитики компании «Яндекс» назвали наиболее популярных у пользователей в 2019 году персон. Чаще всего посетители поисковика интересовались президентом Украины Владимиром Зеленским, геймдизайнером Хидео Кодзимой и экоактивисткой Гретой Тунберг.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 9

Источник: Портал Информер

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Названы самые любимые телепередачи россиян
Названы самые любимые телепередачи россиян

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