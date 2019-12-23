Названы самые популярные российские телеведущие

Больше всего доверие у населения России среди журналистов вызывают сотрудники федеральных каналов — телеведущие Владимир Познер, Александр Гордон и Аркадий Мамонтов. Об этом свидетельствует исследование компании Mediascope.

Первое место по доверию получил Владимир Познер — 58%. Также в компании определили известность телеведущих. В этом списке лидером стал Андрей Малахов — его знают 96% опрошенных. Вторым стал Познер (89%), а третьим — Владимир Соловьев с 84%.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 137

Источник: Портал Информер