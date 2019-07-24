Названы самые популярные у россиян сериалы

«Игра престолов», «Шерлок» и «Доктор Хаус» стали самыми популярными у россиян зарубежными сериалами. Таковы данные опроса Левада-Центра.

За эти телешоу проголосовали 27%, 25% и 24% респондентов соответственно. Как минимум один из зарубежных сериалов смотрели 62% опрошенных.

Согласно исследованию, «Доктор Хаус» пользуется большей популярностью у женщин — его посмотрели 28% респондентов женского пола и 20% — мужского.

«Игра престолов», напротив, больше интересует мужчин — их 30% против 24% женщин.

Четвёртое место по зрительским предпочтениям поделили сериалы «Чернобыль» и «Остаться в живых».

Эти сериалы посмотрели по 22% опрошенных. Отмечается, что 35% россиян не смотрят иностранные телешоу. Из тех, кто ежедневно пользуется интернетом, таких было 23%, а среди тех, кто вообще не выходит в сеть, — 62%.

В опросе участвовали 1608 человек из 137 городов и сёл 50 субъектов РФ в возрасте от 18 лет.