Названы самые пьяные регионы России

В 2018 году 48 тысяч россиян умерли из-за злоупотребления спиртным. Об этом сообщил Росстат.

Самый высокий коэффициент смертности от злоупотребления спиртным отмечен в Чукотском автономном округе. Там по этой причине умирают почти 13 человек на 10 тысяч населения. Переводя в другие цифры, получается, что каждый девятый умерший в регионе скончался из-за причин, связанных с алкоголем.

Далее идёт Магаданская область. Там коэффициент смертности составил 10 человек на 10 тысяч населения. Следом идут Ивановская и Новгородская области. В этих регионах смертность из-за спиртного составила около 9 человек на 10 тысяч населения.

Минимальный коэффициент смертности в Ингушетии, там он равен нулю. Также низкие показатели наблюдаются в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Ростовской и Самарской областях и Приморском крае.





Вторник, 8 октября 2019 г. 325

Источник: Портал Информер