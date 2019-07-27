Названы типичные речевые ошибки россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала самые популярные речевые ошибки россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Лидером рейтинга стало слово «звонит», в котором россияне делают ударение на букве «о». Это, по словам специалиста, «с головой выдает невысокий культурный уровень человека».

Также люди часто используют просторечия «ихний», «евонный», «ложить» и «плотят».

В последнем случае, отмечает Блинова, есть не только речевая, но и грамматическая ошибка, – «В основе слова — «плАта», и потому за проезд можно только «заплатить».

Другая распространенная ошибка зародилась еще во времена Хрущева — «договорА», хотя по правилам следует говорить «договОры».

Из других типичных ошибок Блинова выделила использование слова «экспрессо», путаницу со словами «одеть» и «надеть», а также неправильное ударение в слове «тОрты».





Суббота, 27 июля 2019 г. 978

Источник: Портал Информер