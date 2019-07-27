Названы типичные речевые ошибки россиян

27 июля 2019     24
Названы типичные речевые ошибки россиян

Профессор кафедры сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала самые популярные речевые ошибки россиян. Об этом пишет «Российская газета».

Лидером рейтинга стало слово «звонит», в котором россияне делают ударение на букве «о». Это, по словам специалиста, «с головой выдает невысокий культурный уровень человека»

Также люди часто используют просторечия «ихний», «евонный», «ложить» и «плотят».

В последнем случае, отмечает Блинова, есть не только речевая, но и грамматическая ошибка, – «В основе слова — «плАта», и потому за проезд можно только «заплатить».

Другая распространенная ошибка зародилась еще во времена Хрущева — «договорА», хотя по правилам следует говорить «договОры».

Из других типичных ошибок Блинова выделила использование слова «экспрессо», путаницу со словами «одеть» и «надеть», а также неправильное ударение в слове «тОрты».


Суббота, 27 июля 2019 г. 978

Источник: Портал Информер

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