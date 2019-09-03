Назван самый опасный город России

3 сентября 2019     21
Назван самый опасный город России

Наименее безопасно себя чувствуют жители города Шахты (Ростовская область). Об этом говорится в исследовании сайта Domofond.

Опрос проводился в 200 городах разных регионов России, в нем приняли участие 90 тысяч человек.

Каждый из них должен был оценить утверждение «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где единица означает «полностью не согласен», десятка — «полностью согласен».

Минимальное значение показателя зафиксировано в городе Шахты (Ростовская область): средняя по городу оценка составила 4,5 балла — это на 2,3 балла ниже среднероссийского уровня.

Невысоко оценили собственную защищенность жители Киселевска Кемеровской области (4,9 балла), города Свободный Амурской области и Копейска Челябинской области (оба — на 5 баллов из 10).

Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4).

Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.

Лучшие результаты субъективной оценки собственной безопасности оказались у жителей Ейска (8,6 балла) и Геленджика (8,4 балла), третье место занял Грозный (8,3 балла). Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 7 и 6,8 балла соответственно.


Вторник, 3 сентября 2019 г. 1542

Источник: Портал Информер

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