Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка

Большинство женщин в России родили первого ребенка в возрасте 26 лет. Вторые роды у них состоялись в 30 лет, а третьи — в 31 год.

Эти данные за 2018 год приводит RT со ссылкой на Росстат.

Как правило, четвертого ребенка россиянки рожают в 33 года, а пятого и последующих планируют уже после 34 лет.

За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России, утверждает заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

«Это общемировая тенденция. В России, как и в других странах, она связана с изменением образа жизни женщин: всё чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка», — сказал Шульгин.

Согласно данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 млн детей.

В прошлом году в службе статистики отмечали, что в 1990-ых средний возраст матери при рождении первенца составлял 20,9 года, в 2015–2017-ых — 26,1 года.

Интервал между появлением на свет первого и второго ребенка увеличился почти вдвое, из-за чего вторые и последующие роды зачастую случаются у россиянок уже после 30 лет.





Пятница, 9 августа 2019 г. 78

Источник: Портал Информер