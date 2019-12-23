Назван топ-10 самых востребованных профессий в России

23 декабря 2019     15
Назван топ-10 самых востребованных профессий в России

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры.

«Специалисты ВНИИ труда опросили представителей 26,9 тыс компаний. Помимо этого, они учли данные о вакансиях на трех популярных сервисах по поиску работы и другие параметры. В институте подчеркнули, что исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена», – говорится в сообщении ВНИИ.На втором месте в списке самых востребованных профессий повара, на третьем – педагоги профобучения и профобразования.

 

В рейтинг вошли также юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры.

 

Замыкают десятку делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Отмечается, что почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям.

Минтруд публикует список востребованных профессий раз в квартал. И эти данные сильно отличаются от тех, которые публикует ВНИИ.

Например, последний министерский рейтинг возглавили рабочие-строители. Кроме того, среди лидеров там сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Во ВНИИ труда эту разницу объяснили тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга.

 

Министерство же опирается на информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 593

Источник: Портал Информер

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