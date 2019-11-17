Наибольшее количество вопросов у севастопольских предпринимателей вызывает работа ДИЗО

Основной темой форума стали сложности, которые испытывает бизнес-сообщество Севастополя при обращении к властям по проблемам в сфере земельных и имущественных отношений.

Участники совещания со стороны Союза отметили, что с момента подключения к работе совместных заседаний вице-губернатора Марии Литовко, характер встреч переместился из формата “поговорили и забыли”, как это было во времена предыдущего губернатора Овсянникова, в практическую плоскость.

“Нас слышат и пытаются помочь” – высказался один из бизнесменов, дискутировавший с чиновниками по ряду вопросовНаибольшее количество вопросов у предпринимателей вызывает работа ДИЗО, а также сложности, связанные с правовыми и имущественными последствиями нахождения Севастополя в юридическом поле Украины.

Несмотря требования признать полученные законным путем документы на право владения недвижимостью и землей, а также договора аренды, содержащиеся в 6-м ФКЗ, многие бизнесмены испытывают серьезные проблемы при попытках перезаключить договора аренды, узаконить свое имущество или изменить вид разрешенного использования участка.

За пять лет из почти 3 тысяч обращений в ДИЗО по поводу переоформления договоров и актов, рассмотрено не более половиныПо мнению участников совещания, это свидетельствует о том, что в департаменте присутствует практика двойных стандартов при подходе к обращениям физических и юридических лиц.

Одним из красноречивых примеров подобного является начисление коэффициентов на различные виды использования земельных участков и разной кадастровой стоимости в одном и том же районе.

Так, стоимость земельного участка под реабилитационно-оздоровительный комплекс “Мир” (ул. Лётчиков, 6) составляет 1759 рублей за кв.метр. В то же время цена кв.метра для спортивно-гостиничного комплекса подводного плавания ПК “Дельфин” (ул.Летчиков, 3) – 2833 рублей, рекреационного комплекса “Victory Hills” (ул.Летчиков, 10) – 3671 рублей, рекреации “Грин” (ул.Летчиков, 12) – 6279 рублей, а курортного комплекса “Аквамарин” (ул.Парковая, 11) – и вовсе 9446 рублей.

Однако когда предприниматели обращаются к ДИЗО с просьбой объяснить такого рода “перекосы”, то чиновники всегда имеют “законный способ отказать”.

По озвученным на совещании данным, более 30 земельных участков городе при равных по закону условиях, имеют тем не менее разную кадастровую стоимость.

“У меня два предложения, исходя из обращений предпринимателей – поменять коэффициент кадастровой стоимости на более щадящий для бизнеса, и это будет реальной для него поддержкой со стороны городского правительства. Кроме того, необходимо сделать процедуру расчета коэффициента прозрачной, чтобы все видели, почему стоимость того или иного участка больше или меньше“, – обратился к представителям властей вице-президент РСПП Павел Лебедев.

Кроме, того он обратил внимание чиновников на необходимость изменений в законодательной базе Севастополя, направленных на улучшение бизнес-климата в регионе.

“Нужно упростить систему взаимодействия бизнеса и власти, как я пониманию, именно в этом цель нашего совещания – чтобы бизнес мог нормально работать и зарабатывать. В связи с этим вопрос – готовы ли вы сформулировать документ, после принятия которого заксобранием, различные процедуры по переоформлению, аренде и другим сложным для предпринимателей вопросам, могли бы значительно облегчены?” – задал вопрос Лебедев.

Конкретно по существу ответить ему никто из чиновников не смог, однако по итогам совещания вице-губернатор Литовко предложила образовать совместную рабочую группу по подготовке необходимых для разработки законопроекта документов.

Один из самых крупных инвесторов Севастополя предложил также вынести все спорные моменты, связанные с деятельностью департамента имущественных и земельных отношений в публичную плоскость – чтобы избежать возможных проявлений коррупции. В качестве площадки Лебедев предложил сайт “Совета предпринимателей Севастополя“.

В завершении совместного заседания председатель СПС Сергей Живодуев поблагодарил представителей правительства во главе с вице-губернатором Марией Литовко за продуктивную дискуссию и выразил надежду на продолжение сотрудничества и достижение по его итогам практических шагов по поддержке предпринимателей Севастополя.

Источник: Портал Информер