Найдены тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

4 сентября 2019     8
Найдены тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом 4 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника издания, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официально информация пока не подтверждена.

Ранее появилась информация о том, что пилоты учебного штурмовика погибли. Официального подтверждения этих сведений не было.

Напомним, что штурмовик Су-25 разбился в Ставропольском крае 3 сентября. В Минобороны сообщили, что летчики успели катапультироваться, в районе места крушения были обнаружены парашюты. В военном ведомстве также отметили, что самолет полностью разрушен — он взорвался при столкновении с землей. 

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач», предназначенного для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.


Среда, 4 сентября 2019 г. 680

Источник: Портал Информер

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