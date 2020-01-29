Накануне международного дня борьбы с раком в Севастополе можно будет пройти бесплатный осмотр

29 января 2020     12
Накануне международного дня борьбы с раком в Севастополе можно будет пройти бесплатный осмотр

1 февраля все желающие смогут пройти бесплатные экспресс-осмотры и получить консультации терапевтов, гинекологов и онкологов. Мужчины могут сдать онкомаркер рака  предстательной железы, женщины – пройти маммографию.

 

 

«До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить. При многих видах болезни существует высокий шанс излечения, но это возможно, в первую очередь, при условии раннего выявления и своевременного лечения», – сообщили в департаменте здравоохранения.

Медосмотры будет проходить по следующим адресам: пл. Восставших,1 (поликлиника № 1) ул. Супруна,19 (поликлиника № 4) пл. Геннериха,1 (поликлиника № 5).

Желающим принять участие в акции нужно взять с собой паспорт и полис. Необходимо прийти натощак и сдать анализы.

 

Рак — общее обозначение для более ста болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Всемирный день борьбы с раком отмечается 4 февраля.



Среда, 29 января 2020 г. 275

Источник: Портал Информер

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