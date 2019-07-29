Налоговая Крыма обращает внимание на мошеннические действия со стороны неустановленных лиц

УФНС России по Республике Крым информирует об увеличении случаев совершения мошеннических действий неустановленными лицами от имени сотрудников налоговых органов.

Так, мошенники, представляясь должностными лицами налоговых органов Республики Крым и других субъектов Российской Федерации, пытаются ввести в заблуждение граждан и представителей организаций, обращаясь с различными просьбами об оказании материальной и финансовой помощи в организации проведения досуга и отдыха.

Номера сотовых телефонов, с которых поступают звонки с просьбой: разместить в гостинице проверяющих из Москвы или руководства налогового органа, укомплектовать номера продуктами питания и элитными спиртными напитками; перевести определенную сумму денежных средств через терминал на указанный телефонный номер или банковскую карту; организовать ужин со спиртными напитками для проверяющих лиц:

+7 905 1837719 – представляется сотрудником налоговой службы Павловым Андреем Николаевичем;

+7 903 4528873 – представляется сотрудником Центрального аппарата ФНС России Чкаловым Олегом Сергеевичем;

+7 906 2716415 – представляется сотрудником УФНС России по Республике Крым Усатовым Игорем Валерьевичем;

+7 905 3885381 – представляется сотрудником налоговой службы Шатовым Сергеем Валерьевичем;

+7 909 4498937 – представляется заместителем начальника аналитического отдела налоговой инспекции в г. Ялта Чекановым Олегом Сергеевичем;

+7 906 3415317 – представляется сотрудником ЦА ФНС России Куприным Денисом Александровичем;

+7 902 3565819– представляется сотрудником ЦА ФНС России по имени и отчеству Анатолием Анатольевичем.

С учетом изложенного, в случае обращения с просьбами об оказании финансовой и материальной помощи от имени сотрудников налоговых органов Вам необходимо обращаться в УФНС России по Республике Крым (г. Симферополь, ул. А. Невского, 29) или по тел.: (3652) 66-75-09, (3652) 54-80-48.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 388

Источник: Портал Информер