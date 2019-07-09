Налоговая Крыма отчиталась о своей работе

9 июля 2019     14
Налоговая Крыма отчиталась о своей работе

Более 53 млрд. рублей налогов, страховых сборов и иных обязательных платежей перечислили жители Республики Крым за первое полугодие 2019 года.

За 6 месяцев 2019 года налоговыми органами Республики Крым во все уровни бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды обеспечено поступление более 53 млрд. рублей доходов, в том числе 34,2 млрд. рублей составляют доходы бюджетной системы. Из этой суммы более 12 млрд. рублей направлено в федеральный бюджет, 22 млрд. рублей – в консолидированный бюджет Республики Крым.

Остальная сумма – более 19 млрд. рублей пришлась на государственные внебюджетные фонды – обязательное пенсионное, медицинское страхование работающего населения, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Рост доходов обеспечен за счёт повышения эффективности налогового администрирования при сохранении прежних ставок по основным видам налогов, в первую очередь по налогу на прибыль организаций (темп роста более 136 %), налогу на имущество организаций (108,5 %).

По оперативным данным за 1 полугодие 2019 года поступило в бюджет от контрольной работы более 1,6 млрд. руб. , при этом 75% обеспечено за счет добровольного уточнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств. В сравнении с 2017 годом данная сумма выросла в 1,5 раза.

Следует отметить, что выездные налоговые проверки назначаются только в случаях, когда налоговым органом исчерпан весь механизм диалога с налогоплательщиками по добровольному устранению выявленных рисков и нарушений.

В 2019 году активизированы контрольные мероприятия в отношении сельхозпроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым. 

За 6 месяцев 2019 года налоговиками Республики Крым проведено 97 выездов и обследований сельхозугодий. Основными нарушениями, выявленными в ходе мероприятий, остаются: осуществление деятельности без государственной регистрации, использование труда неоформленных наемных работников, обеспечение уровня заработной платы ниже законодательно установленного минимума.

Так, в ходе проведенных мероприятий было выявлено 500 неоформленных работника, установлена деятельность 60 теплиц, владельцы которых уклонялись от государственной регистрации.

Источник: Портал Информер

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