Налоговая Севастополя предупреждает, что отсрочка коснётся не всех

Вступил в силу Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации””, который разрешает некоторым категориям предпринимателей не применять онлайн кассы до 1 июля 2021 года.

Отложить приобретение онлайн-касс могут предприниматели, которые выполняют работы или оказывают услуги исключительно своими силами без наемного персонала. Кроме того, пока не применять контрольно-кассовую технику смогут бизнесмены, которые осуществляют реализацию товаров собственного производства.

Перепродажа любых товаров под отсрочку не попадает – уже с 1 июля 2019 года все индивидуальные предприниматели, реализующие товары в обязательном порядке, должны зарегистрировать и применять онлайн-кассу.

Также получили полное освобождение от применения онлайн-касс некоторые организации при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с помощью банковских карт в удаленном режиме (через интернет или онлайн-банки).

К ним относятся:

– товарищества собственников недвижимости (в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества), жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы (от ККТ освобождаются расчеты за оказание услуг своим членам в рамках уставной деятельности, а также при приеме оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги);

– образовательные, физкультурно-спортивные организации, а также различные дома, дворцы и центры культуры и досуга, которые оказывают соответствующие услуги населению.

Однако, если указанные услуги оплачиваются наличными или «с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем» (проще говоря, банковскими картами при их предъявлении), то придется пробивать кассовые чеки.

Кроме того, полностью без онлайн-касс смогут обойтись предприниматели, реализующие с рук и (или) лотка входные билеты и абонементы на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями. Освобождение предоставляется вне зависимости от формы расчетов (наличные, карты, безналичные, онлайн). Однако, следует знать, что реализация таких же билетов или абонементов через интернет от ККТ не освобождена.

В случае, если купленный кассовый аппарат зарегистрирован в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1 июля 2019 года, то действующим законодательством предусмотрена компенсация части средств, затраченных на покупку онлайн-техники.

Таким образом, предприниматели на ЕНВД и на ПСН могут вернуть часть затрат на покупку ККТ с помощью налогового вычета в 18 000 рублей за каждый экземпляр онлайн-техники. Вычет предоставляется путем уменьшения очередного платежа по ЕНВД или платы за патент.

Если онлайн-касса была приобретена за меньшую сумму, то дополнительно можно учесть цену фискального накопителя, программного обеспечения, стоимость работ и услуг по их установке и другие расходы на онлайн-кассу. Налоговый вычет предоставляется по заявлению налогоплательщика.

Если предприниматели приобретут ККТ после 1 июля 2019 года, возможности получить налоговый вычет у них не будет.