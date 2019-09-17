Налоговая служба Севастополя рассказала, как быстро заплатить налоги

17 сентября 2019     11
Налоговая служба Севастополя рассказала, как быстро заплатить налоги

Кампания по уплате имущественных налогов в самом разгаре – жителям Севастополя направлено почти 90 тысяч уведомлений на уплату налогов за 2018 год. Общая сумма начисленных налогов составляет более 200 миллионов рублей.

Самый быстрый и удобный способ узнать о своих обязательствах по уплате имущественных налогов и оплатить их – «Личный кабинет физического лица».

Функционал сервиса позволяет не только своевременно получить и распечатать сводные налоговые уведомления, но и уточнить информацию об объектах налогообложения, исчисленных и уплаченных суммах налогов, о наличии задолженности или переплаты по налогам, а также произвести их оплату.

Один раз обратившись с паспортом в ближайшую налоговую инспекцию, каждый гражданин может получить логин и пароль для доступа в сервис и самостоятельно оценить все преимущества электронного взаимодействия с налоговой.

Войти в «Личный кабинет физического лица» можно также при помощи защищенной учетной записи Единого портала государственных услуг. Для этого на странице входа «Личного кабинета физических лиц» необходимо выбрать «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

В период массовой уплаты имущественных налогов на главной странице сайта создана промо-страница «Налоговое уведомление-2019». Этот сервис служит точкой входа ко всем сервисам, связанным с уплатой имущественных налогов.

Кроме того, на сайте ФНС России налогоплательщик может узнать о действующих в регионе ставках и льготах по имущественным налогам.

Уплатить региональные имущественные налоги севастопольцы должны не позднее 2 декабря 2019 года.

<!-- с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично

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Вторник, 17 сентября 2019 г. 115

Источник: Портал Информер

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