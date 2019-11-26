Налоговики Ялты оштрафовали букмекерскую контору на 700 тысяч рублей

26 ноября 2019     15
Налоговики Ялты оштрафовали букмекерскую контору на 700 тысяч рублей

Предприниматель в центральной части Ялты, на одном земельном участке с медицинским учреждением, организовал пункт приема ставок букмекерской конторы. Что и было установлено в результате проверки соблюдения лицензионных требований по организации и проведению азартных игр.

По факту нарушения лицензионных требований налоговиками был составлен административный протокол, на основании которого Ялтинский городской суд вынес решение о применении к налогоплательщику штрафных санкций в размере 700 тысяч рублей.

Верховный суд Республики Крым оставил в силе решение суда первой инстанции. Налогоплательщик пункт приема ставок закрыл.

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 №244-ФЗ “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации”, запрещается располагать букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок в зданиях, строениях, сооружениях, в которых находятся детские, образовательные, медицинские, санаторно-курортные учреждения, а также по соседству с ними на одном земельном участке.

 



Вторник, 26 ноября 2019 г. 298

Источник: Портал Информер

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