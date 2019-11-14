Наркодилеру из Евпатории вынесли приговор

14 ноября 2019     22
Наркодилеру из Евпатории вынесли приговор

Вынесен приговор суда в отношении жительницы Евпатории Отузовой Жемал Ягшимырадовны, задержанной сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю за сбыт наркотических средств в крупном размере.

Установлено, что женщина на систематической основе занималась реализаций на территории Евпатории и Сакского района опия.
Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жительницы города Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.4 УК РФ.
Приговором Евпаторийского городского суда подсудимая признана виновной в совершении указанных преступлений, ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Четверг, 14 ноября 2019 г. 41

Источник: Портал Информер

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