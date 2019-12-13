Наркоторговка получила восемь лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей

13 декабря 2019     10
Наркоторговка получила восемь лет колонии и штраф в 600 тысяч рублей

Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым вынес приговор 59-летней жительнице Крыма, обвиняемой в сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.

Установлено, что Онуфриева М.Р., не имея постоянного законного источника доходов, разработала преступный план, предусматривающий незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере с целью его последующего незаконного сбыта на территории полуострова.
31 января 2019 во время сбыта очередной партии наркотиков (опий) в г. Симферополе женщина задержана «с поличным» сотрудниками УФСБ.В ходе проведения ОРМ по адресу её проживания обнаружено и изъято свыше 300 свертков с наркотическим средством «ацетиллированный опий» и пластиковых колб с прекурсором «ангидрид уксусной кислоты».

Кроме того, обнаружены и изъяты предположительно полученные в результате продажи наркотиков денежные средства в размере более 10 млн. рублей, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских счетов.

В отношении Онуфриевой М.Р. следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 228.1, ст. 228.4 УК РФ.

11 декабря Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым признал Онуфриеву М.Р. виновной в совершенных преступлениях и назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 222

Источник: Портал Информер

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