Нарушители земельного законодательства в Севастополе оштрафованы

За нарушения при проведении земельных работ в Языковой балке вынесены постановления о назначении штрафа на 880 000 рублей.

По результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе административных расследований, на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства Севприроднадзором были установлены факты нарушений при проведении земляных работ в Языковой балке.

В отношении виновных юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр вынесены постановления о назначении наказания по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 7

Источник: Портал Информер