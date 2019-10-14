Нарушители земельного законодательства в Севастополе оштрафованы

14 октября 2019     13
Нарушители земельного законодательства в Севастополе оштрафованы

За нарушения при проведении земельных работ в Языковой балке вынесены постановления о назначении штрафа на 880 000 рублей.

По результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе административных расследований, на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства Севприроднадзором были установлены факты нарушений при проведении земляных работ в Языковой балке.

В отношении виновных юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр вынесены постановления о назначении наказания по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей.



Понедельник, 14 октября 2019 г. 7

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 14.10.2019
Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Телевидение в цифровом качестве. Сегодня в России полностью завершен переход на новый стандарт вещания. – Фисташковая …


Главная икона ВМФ возвращается в Севастополь
Главная икона ВМФ возвращается в Севастополь

Главная икона Военно-Морского флота «Святой апостол Андрей Первозванный» возвращается в Россию из Сирии на малом ракетном корабле «Углич» Каспийской флотилии. …


Михаил Развожаев сказал, чтобы участвовали
Михаил Развожаев сказал, чтобы участвовали

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев призвал севастопольцев принять участие в открытом конкурсе «Лидеры России». «Стартовал третий конкурс «Лидеры России». Это …


Нарушители земельного законодательства в Севастополе оштрафованы
Нарушители земельного законодательства в Севастополе оштрафованы

За нарушения при проведении земельных работ в Языковой балке вынесены постановления о назначении штрафа на 880 000 рублей. По результатам …


В России нашли способ разгрузить свалки
В России нашли способ разгрузить свалки

Минпромторг подготовил законопроект о вторичной переработке продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов, который позволит не отправлять на свалку продукты питания …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты