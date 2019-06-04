Нарушители ПДД не смогут сесть за руль арендованного авто

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров отметил, что водители, регулярно нарушающие правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав, не смогут пользоваться в России каршерингом, поскольку владельцы автомобилей получат доступ к базе нарушителей. Об этом сообщают «Известия».

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», – заявил Мишуров.

Он уточнил, что в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.

Представители профессионального сообщества инициативу поддерживают, но предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.