Нарушители ПДД не смогут сесть за руль арендованного авто

4 июня 2019     15
Нарушители ПДД не смогут сесть за руль арендованного авто

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров отметил, что водители, регулярно нарушающие правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав, не смогут пользоваться в России каршерингом, поскольку владельцы автомобилей получат доступ к базе нарушителей. Об этом сообщают «Известия».

«Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД», – заявил Мишуров. 

Он уточнил, что в базе будут содержаться данные как о россиянах, так и об иностранцах.

Представители профессионального сообщества инициативу поддерживают, но предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

Источник: Портал Информер

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