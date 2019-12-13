Население России рекордно сократилось

13 декабря 2019     7
Население России рекордно сократилось

Естественная убыль населения России в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Росстата.

За 10 месяцев года число умерших оказалось выше числа родившихся на 259,6 тысячи человек.

Выше этот показатель был только в 2008 году, тогда убыль составила 362 тысячи человек.

В Росстате уточнили, что приток мигрантов не сможет компенсировать сокращение численности населения.

7 ноября аудиторы Счетной палаты сообщили, что численность населения в России на 1 сентября текущего года составила 146,7 миллиона человек, что на 52,5 тысячи человек меньше по сравнению с началом года.

В докладе подчеркивается, что естественная убыль населения ускоряется на протяжении последних четырех лет.

По данным Минэкономразвития, в последнее время наблюдается устойчивая тенденция старения и ухудшения возрастной структуры населения. 

 



Пятница, 13 декабря 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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