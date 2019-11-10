Население России сокращается из-за приоритетов молодежи

Главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин считает, что россиян нужно подталкивать к созданию семьи и многодетности.

«Надо воздействовать на уровне школы, образовательных программ, на уровне отношения к семье в СМИ. Сейчас непопулярно быть многодетной, непопулярно быть отцом», — цитирует специалиста радиостанция «Говорит Москва»

Естественная убыль населения страны ускоряется последние четыре года. Компенсировать её не может даже миграционный прирост.

К началу сентября в России жили 146,7 млн человек — на 52,5 тыс. человек меньше по сравнению с началом года.

При этом с января по август 2019-го на территории государства родились 994,3 тыс. младенцев, что на 83,8 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению Аполихина, сокращение рождаемости связано с тем, что молодежь ценит карьеру и деньги выше семьи и возможности стать родителем.

«Чтобы у нас росла численность населения, приоритеты должны быть связаны с семьей, с тем, чтобы человек хотел бы иметь детей, хотел бы создавать для себя определенный социум. А в обществе потребления, которое мы сейчас с вами, хотим или не хотим, но строим, — наоборот», — говорит врач







Воскресенье, 10 ноября 2019 г. 436

Источник: Портал Информер