Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя

8 июня 2019     18
Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя

Пристальный интерес депутата Государственной думы Натальи Поклонской к Севастополю объясняется очень просто.

Источник: Портал Информер

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Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя

Пристальный интерес депутата Государственной думы Натальи Поклонской к Севастополю объясняется очень просто. Источник: Портал Информер


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