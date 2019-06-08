Пристальный интерес депутата Государственной думы Натальи Поклонской к Севастополю объясняется очень просто.
Источник: Портал Информер
Пристальный интерес депутата Государственной думы Натальи Поклонской к Севастополю объясняется очень просто.
Источник: Портал Информер
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Наталья Поклонская войдет в первую тройку списка «Единой России» в Закс Севастополя
Пристальный интерес депутата Государственной думы Натальи Поклонской к Севастополю объясняется очень просто. Источник: Портал Информер
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В Севастополе появились новые маршруты для активного туризма
Город-герой продолжает оставаться одним из самых популярных туристических направлений – парусные регаты, исторические фестивали, местная кухня, дайвинг и скалолазание. Как …