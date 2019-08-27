Наталья Поклонская завела личный канал в Telegram

Депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская завела личный канал в Telegram. Об этом она сообщила на своих страницах в соцсетях.

«Я решила создать свой Telegram-канал, где буду рассказывать о своей работе и комментировать личное отношение к определённым общественно-политическим событиям. Приглашаю всех присоединиться – буду благодарна за ваше участие!», – написала Поклонская.

Пост Поклонской посвящен идее выделить 85 млрд рублей из бюджета «Почте России» на создание в отделениях магазинов. Сейчас на канал Поклонской уже подписано около 500 человек.

Больше всего подписчиков у Поклонской в социальной сети «ВКонтакте» – 52,7 тысячи человек, в Instagram на депутата подписаны 48,4 тысячи пользователей, в Facebook – 39,2 тысячи, в Twitter – 34,4 тысячи.





Вторник, 27 августа 2019 г. 869

Источник: Портал Информер