Наталья Поклонская может занять новый пост в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать заместителем председателя комитета по международным делам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов.

«Наша фракция поддержит это решение, мы предложим рассмотреть вопрос перехода в сентябре, когда начнутся пленарные заседания», — сказал Неверов.

Он отметил, что Поклонская изначально хотела бы заниматься международными отношениями. Сейчас она получает профильное образование в ВУЗе.

Председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уверен, что Поклонская покажет свой профессионализм на международных парламентских площадках.

По мнению политика, экс-прокурор Крыма уже зарекомендовала себя как человек с принципами.

Пост в комитете освобождается в связи с тем, что нынешний заместитель председателя Анатолий Карпов заявил о желании работать в комитете по делам национальностей.





Вторник, 30 июля 2019 г. 190

Источник: Портал Информер