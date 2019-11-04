Наталья Поклонская о том, что «русские — самый разделённый народ в мире»

Русские — самый большой разделенный народ в мире. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«На сегодняшний день за границей проживает более 30 миллионов русских. Мы — самый большой разделенный народ на планете», — написала Поклонская в Instagram.

Именно поэтому День народного единства — важный праздник, считает депутат. По ее словам, сейчас необходимо построить такую Россию, в которой бы русские хотели жить.

«В прекрасной России будущего стать русским будет модно и почетно!», – отметила Поклонская.

Напомним, что 4 ноября в России отмечают ежегодный государственный праздник День народного единства, утвержденный в 2005 году. По мнению авторов инициативы, этот день напоминает, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей пришли к стабильному гражданскому миру после Смуты.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 1841

Источник: Портал Информер