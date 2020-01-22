Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию вокруг парка «Тайган»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») направила запросы по ситуации, сложившейся с парком львов «Тайган» и зоопарком «Сказка». В прошлом году после массовых проверок сафари-парка он был закрыт надзорными ведомствами, а в отношении его владельца Олега Зубкова возбудили уголовное дело.

Критикуя Зубкова, депутат Поклонская все же решила поддержать защитников его парка.«Человек, для которого закон не писан и не существует никаких моральных устоев, мастерски манипулирует чувствами и проблемами людей. Записывая слезливые обращения, он провоцирует волну народного гнева против власти, хотя к нему самому возникает очень много вопросов (еще со времен Украины) по поводу соблюдения законов. Например, из-за травмы в парке ребенку ампутировали пальчики… Также лев разорвал женщине руку», – рассказала Поклонская.

Напомним, что в 2018 году во время экстремальной прогулке рядом с неогороженными львами один из них укусил 46-летнюю женщину, которой потребовалась госпитализация.

Наталья Поклонская считает, что в СМИ ситуация с парком «Тайган» подается однобоко, она не хотела вмешиваться в эту историю, но сейчас «ситуация заходит слишком далеко». Также депутат призвала объективно разобраться в проблеме, которая беспокоит многих жителей и гостей Крыма.

В крупнейшем в Европе питомнике львов сафари-парк «Тайган» около 60 африканских львов живут на открытой площади более 30 гектаров. Экскурсия на электромобиле в непосредственной среде обитания хищников стоит 10 тысяч рублей с человека.







Среда, 22 января 2020 г. 10

Источник: Портал Информер