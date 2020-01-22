Наталья Поклонская просит помощи у ДиКаприо

22 января 2020     15
Наталья Поклонская просит помощи у ДиКаприо

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена обратиться к американскому актеру Леонардо ДиКаприо с просьбой помочь остановить добычу песка на Бакальской косе и у озера Донузлав. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Мои предыдущие депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных местах, к сожалению, ни к чему не привели… Но мы не отступим! После региональной недели снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает – буду обращаться к Леонардо ДиКаприо. Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма», – сообщила Поклонская.

Добычей песка на Бакальской косе занимается частная компания.

В середине декабря глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за проводимых работ площадь Бакальской косы сократилась.

 

Власти Крыма неоднократно обращались в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой не продлевать лицензию на добычу, однако так и не получены ответы. Кроме того, были предложены поправки в закон «О недрах», которые предполагают, что выдача лицензий на недропользование будет вестись после согласования с местными органами власти.

Справка: 

 

Актер Леонардо ДиКаприо является активным участником движения по защите экологии, регулярно жертвует деньги организациям, защищающим животных, участвует в экологических акциях. ДиКаприо уже поддерживал экологические инициативы в России: в 2010 году он пожертвовал один миллион долларов для защиты амурских тигров.



Среда, 22 января 2020 г. 1842

Источник: Портал Информер

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