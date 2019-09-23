Наталья Поклонская хочет стать губернатором Севастополя

23 сентября 2019     15
Наталья Поклонская хочет стать губернатором Севастополя

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская дала интервью журналистам РИА Новости. В ходе большого разговора с Натальей Владимировной, журналисты наиболее влиятельного федерального информационного агентства не могли не спросить ее о возможном участии в избирательной кампании по выборам губернатора Севастополя.

Вот, что она сказала:

«- Если бы вам предложили вернуться из «большой России», из Москвы, и предложили стать губернатором Крыма или Севастополя, или каким-то крупным чиновником в Крыму?

– Если это надо, то я готова работать и занимать ту должность, на которой меня видят люди и руководители страны.

– То есть у вас не было бы ощущения, что масштаб другой, что королевство маловато после Москвы?

– Нет, нет, абсолютно нет. Можно из деревни маленькой сделать такое королевство, что столица позавидует.

– А что бы вы сделали в первую очередь в Крыму, если бы пришли туда?

– Я не могу говорить про Крым, потому что губернатор Крыма Сергей Валерьевич Аксенов мой друг, товарищ – я не могу! Давайте про Севастополь.

– Давайте. Что бы сделали там?

– Навела бы порядок. Просто навела бы порядок. Собрала бы людей, услышала бы – хотя я знаю все проблемы Севастополя… И всей командой работали бы на разрешение ситуации, проблемных вопросов, которые там накопились за много-много лет».
Напомним, за последний месяц Наталья Поклонская уже дважды заявляла о том, что она готова выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Севастополя.

 Выборы губернатора Севастополя состоятся в сентябре 2020 года.


Понедельник, 23 сентября 2019 г. 2553

Источник: Портал Информер

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