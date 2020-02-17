«Нафтогаз Украины» потребовал от России 8 млрд долларов за свои активы в Крыму

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть дочерних компаний официально подтвердили, что оценивают свои «убытки» от потери активов в Крыму в 8 млрд долларов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте «Нафтогаза».

«НАК «Нафтогаз Украины» и шесть компаний группы «Нафтогаз» подали ответ на встречное заявление Российской Федерации о размере компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

«Нафтогаз» дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов «Нафтогаза» в 2014 году – размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов», — говорится в заявлении компании.

Ранее глава украинской компании Андрей Коболев заявил о намерении до конца февраля передать в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 51

Источник: Портал Информер