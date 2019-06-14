Нахимовцы, Вы лучшие!

В соответствии с Уставом Севастополя и Положением о Доске Почета по итогам работы в 2018 году на основании распоряжения губернатора № 22-РГ от 14.05.2019 на Доску Почета города Севастополя за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие города занесено Внутригородское муниципальное образование города Севастополя – Нахимовский муниципальный округ (глава – Брицын Михаил Михайлович).
Этой высокой награды нахимовцы удостоены ко Дню города за успехи в становлении местного самоуправления, реализацию полномочий, развитие основ демократии и гражданского общества.
Глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын отметил: «Это заслуга в первую очередь ни моя как руководителя, а всей команды Совета и местной администрации Нахимовского округа. И самое главное, что это достижение не только депутатского корпуса, не только чиновников, а в первую очередь самих жителей муниципального образования».
М.М. Брицын после вручения свидетельства о занесении на Доску почета в первую очередь поблагодарил каждого нахимовца за их гражданскую позицию, за понимание важности процессов становления местного самоуправления.
Также глава муниципалитета поблагодарил правительство Севастополя за высокую оценку труда нахимовцев и оценил данное поощрение как аванс на будущую плодотворную работу.
Источник: Портал Информер
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