Начало движения грузовых поездов по железной дороге в Крым перенесли на полгода

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту будет запущено на полгода позже из-за античного поселения, найденного при строительстве железнодорожных подходов в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России.

Перенос запуска обусловлен намерением сохранить найденные археологические останки усадьбы. Железнодорожные подходы к Крымскому мосту будут введены в эксплуатацию в два этапа.«Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года — для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Вторым этапом — в июне 2020 года — на мосту и подходах откроется грузовое движение», – сообщили в Минтрансе.

В пресс-службе ведомства также отметили, что сроки открытия грузового движения были оформлены и переданы в правительство.

Справка:

Древнегреческое поселение IV-III веков до нашей эры было обнаружено учёными Института археологии РАН в прошлом году во время охранно-спасательных раскопок на строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту у села Октябрьское.

По старому названию находящегося рядом посёлка древнее поселение получило название Манитра. Согласно гипотезе, найденное поселение могло быть усадьбой представителей правящей династии Боспорского царства.

Открытие железнодорожной части Крымского моста запланировано на декабрь текущего года. Президент России Владимир Путин сообщил, что железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика. В середине июля строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту.





Вторник, 8 октября 2019 г. 105

Источник: Портал Информер