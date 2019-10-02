Начальник контрактной отдела «Севавтодора» задержан за взятку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, по результатам спецмероприятий, проведенных совместно со Службой в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении начальника контрактного отдела ГБУ «Севастопольский автодор» и заместителя начальника по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор».

В настоящее время им предъявлено обвинение по факту получения взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (п.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что к начальнику контрактного отдела обратился местный житель, представляющий интересы двух индивидуальных предпринимателей, с предложением закупать у них запчасти и щетки для дорожной и спецтехники.

После получения этого предложения начальник контрактного отдела вступил с заместителем начальником по правовым вопросам в преступный сговор, направленный на получение взятки в размере 300 тысяч рублей за положительное решение вопроса о заключении контракта. После получения денежных средств должностные лица были задержаны.

Преступление выявлено сотрудниками Службы в городе Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при содействии департамента общественной безопасности Правительства города Севастополя.

В результате взаимодействия следователей и сотрудников УФСБ установлен еще один эпизод получения сотрудниками ГБУ «Севастопольский автодор» взятки от представителя фирмы за аналогичные действия.

По ходатайству следствия судом замначальнику по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении начальника контрактного отдела, в связи с его содействием органам следствия, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В рамках расследования уголовного дела следователями Гагаринского следственного отдела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Расследование уголовного дела продолжается.





Среда, 2 октября 2019 г. 8

Источник: Портал Информер