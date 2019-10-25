Начинает разгораться фасадно-кондиционерный бунт на Большой Морской

В Севастополе взялись за преображение главной улицы города — Большая Морская. По предложению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева был создан Наблюдательный совет (всего 40 человек: по 20 представителей экспертного сообщества и 20 общественников), который проконтролирует реконструкцию на всех этапах – начиная с обсуждения проекта и до завершения работ. 22 октября состоялось первое заседание Наблюдательного совета, на котором участники встречи высказали свои предложения по оптимизации проекта. Были озвучены идеи установки памятников адмиралам, именами которых названы площади Лазарева и Ушакова, размещения питьевых фонтанчиков и озеленение.
С точки зрения дендрологов Никитского ботанического сада, на Большой Морской целесообразнее высаживать хвойные деревья – пинии. По словам севастопольцев, растущие сейчас на улице орехи и каштаны находятся в печальном состоянии. Как уточнил главный архитектор Архитектурного бюро «Wowhaus», автор проекта реконструкции Большой Морской Олег Шапиро, в изначальный вариант уже внесены значительные корректировки (проект изменился на 40 %).
«Во-первых, при реконструкции нужно соблюсти технологическую последовательность – сначала надо отремонтировать фасады, затем уложить новое покрытие, это любому строителю понятно. Во-вторых, надо понять, откуда они собираются начать эту реконструкцию, точка начала – это очень важный момент.
Я считаю, что начинать надо с Артбухты, с моря. Мы столько говорили о пешеходных улицах, ведущих к площади Лазарева, что пора это реализовывать. В-третьих, покрытие на Большой Морской надо поменять на что-то более достойное и современное – асфальт за 50-60 лет себя уже изжил.
Привести в порядок фасады и сделать их белыми, провода снять, кондиционеры спрятать во двор – фасады домов должны соответствовать статусу объекта культурного значения, историческому облику послевоенного Севастополя.Тут целый комплекс проблем вырастает – кто будет договариваться с жильцами о переносе кондиционеров, снятии стекол на лоджиях, ремонте аварийных балконов… Кто-то об этом думал? Или так – помажем сверху и уйдем? Это большая работа чиновников. Любой проект требует, прежде чем его презентовать, детальной подготовки. А иначе получается сыро и неубедительно», — ранее отмечал Почётный строитель России, президент «Союза строителей Севастополя» Александр Лившиц.
Слова севастопольского специалиста оказались пророческими — в регионе постепенно стал разгораться фасадно-кондиционерный бунт.
На днях в Управлении охраны объектов культурного наследия представили план реконструкцию дома №22 на улице Большая Морская. Автор эскиза — московская компания «Талас».
«Наша цель, в рамках архивных документов, которые у нас есть, показать те элементы, которые диссонируют с первоначальным историческим обликом здания. Это — кондиционеры, зарешеченные окна, заложенные оконные проёмы, появившиеся балюстрады, роллеты и прочее», — рассказал руководитель проекта Алексей Хмельницкий.
Севастопольцы не оценили предложение, резко высказавшись против: «Мы не готовы отказываться от кондиционеров. Обратите внимание на внутридомовые сети. У нас на руках все правовые документы. Мы титаны вернём обратно?»
Дискуссия на повышенных тонах продлилась около часа, а после — организаторы предложили завершить собрание. Проектировщики, чтобы следующая встреча была обстоятельной и более спокойной, намерены обсудить вопросы с председателями домов.
Отделку на жилых объектах, расположенных на Большой Морской, намерены сделать натуральным камнем и штукатуркой – так, как это было в прошлом.
Кондиционеры предлагается убрать, но при этом не разъясняют, каким образом собственникам квартир и отдыхающим спасаться от изнуряющей жары летом.
В процессе обсуждений реконструкции улицы Большая Морская придётся не раз поднимать сложные с точки зрения проектных работ и возврата к архитектурным идеалам вопросы.
Удастся ли проектировщикам договориться с собственникам жилья и помещений на Большой Морской — покажет время. Но то, что споры во время обсуждения комплексного благоустройства будут жаркими — это точно… Всё только начинается.
Пятница, 25 октября 2019 г. 339
Источник: Портал Информер