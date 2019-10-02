На американскую компанию Apple подали в суд за «доведение до гомосексуализма»

2 октября 2019     4
На американскую компанию Apple подали в суд за «доведение до гомосексуализма»

Житель Москвы  требует от компании  Apple требуют  1 миллион рублей за «нравственные страдания и душевный вред» и доведения до гомосексуализма.

По его словам, все началось с того, что он скачал приложение для операций с криптовалютами. Этим летом ему на кошелек пришли 69 GayCoins с сообщением «Don’t blame until you do that», которое он перевел как: «Не осуждай, не попробовав».

Как сообщил суду заявитель, он согласился с этой фразой и решил испытать на себе, что значит быть гомосексуалистом. Сейчас, по его словам, он не может уже отказаться от гомосексуальных отношений.

 

 


Среда, 2 октября 2019 г. 480

Источник: Портал Информер

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