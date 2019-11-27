На Большой Морской в Севастополе планируют убрать около 230 деревьев

27 ноября ведущие дендрологи Крыма, в частности, Никитского ботанического сада и Крымского Федерального университета представили результаты исследования деревьев на улице Большая Морская.

Ученые детально обследовали деревья на центральной улице города и сошлись во мнении, что, по предварительным данным, замене подлежат порядка 230 деревьев.

«Завершилось инструментальное обследование растений на улице Большая Морская, площадях Лазарева и Ушакова. Два ботанических сада вели работу параллельно, используя различную технику, по итогу получили схожие результаты. На Большой Морской у нас растет 2300 растений. По предварительным данным, замене подлежат порядка 220-230 деревьев. Сегодня единогласно решили – необходимо заменить все деревья грецкого ореха – их состояние неудовлетворительное. Из 88 деревьев каштана замене подлежат пять. Также будет заменена часть деревьев акации. Эти растения, по мнению специалистов, сегодня представляют явную опасность для горожан», – сказал вице-губернатор Владимир Базаров.

К началу следующей недели в департамент городского хозяйства дендрологи направят свои предложения по высадке новых деревьев. По словам специалистов, на Большой Морской предпочтительнее высаживать лиственные, а не хвойные деревья.

«При посадке новых растений будут учитываться мнения специалистов, а также требования к агротехнике. В ходе дендрологического совета мы обсудили, какие именно виды и породы деревьев будут высажены на данной улице. Нам важно учитывать внешний вид и структуру растений. В течение недели проведем совместное изучение этого вопроса, тогда представим окончательный список», – отметил заместитель директора Никитского ботанического сада Олег Коротков.

Напомним, что в рамках реконструкции улицы Большая Морская планируется посадить крупные одинаковые хвойные растения — например, итальянскую сосну пинию. Предлагались и другие варианты — бурно обсуждался на заседании Наблюдательного совета, в частности, кипарис.

Немногочисленные здоровые деревья с Большой Морской планируется пересадить в другие места города — например, в парк Победы. Как они там будут приживаться, никто не знает, да это, по всей видимости, никого и не заботит.

Пересадка многолетних деревьев, которые имеют развитую корневую систему, глубоко ушедшую под дорожное полотно и тротуары, – событие невиданное и вряд ли реальное.

Реконструкция Большой Морской предусматривает покрытие тротуаров плиткой, причем дорогой – из карельского гранита. Электрические кабели будут спрятаны под землю, за исключением растяжек для троллейбусов, которые будут перенесены с фасадов на специальные столбы.

На площадях Ушакова и Лазарева планируется благоустроить скверы и пешеходные островки, установить навесы, нестационарные торговые объекты, лавочки и т.д. Также разработчики обещают украсить улицу. Все малые формы будут стилизованы под существующую эстетику зданий – в духе сталинского ампира.

Проводимая реконструкция улицы уже вызвала много нареканий со стороны жителей домов, а также общественников, которые обвиняют рабочих в уничтожении исторического наследия.

Между тем, в правительстве Севастополя утверждают, что в ходе работ ни один историко-культурный объект, а к ним относятся почти все дома, находящиеся на улице, не пострадает.

Источник: Портал Информер